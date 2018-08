Stiri pe aceeasi tema

- Spatiul Schengen. Premierul ceh a estimat ca problemele din spatiul european de libera circulatie sunt mult mai urgente decat cele din zona euro, transmite miercuri Reuters. ''Toata lumea vorbeste despre zona euro, ceea ce este cu adevarat amuzant. Ar trebui sa discutam despre Schengen'', a spus…

- Decizia Consiliului UE privind punerea in aplicare a dispozitiilor ramase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informatii Schengen in Bulgaria si in Romania a intrat in vigoare miercuri, scrie digi24.ro.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 august, a Deciziei (UE) 934/2018 a Consiliului privind punerea in aplicare a dispozitiilor ramase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informatii Schengen in Bulgaria si in Romania, informeaza…

- Incepand cu 1 august, cetatenii tarilor non-UE pe numele carora a fost emisa o alerta prin Sistemul de Informatii Schengen (SIS), cu interzicerea patrudenferii in spatiul Schengen, nu vor mai putea intra sau sta in Romania sau Bulgaria.

- Cetatenii din tari terte, carora le-au fost emise alerte prin Sistemul de Informatii Schengen (SIS) prin care li se interzice intrarea si sederea in spatiul Schengen, nu vor avea permisiunea, de la 1 august, de a intra sau sta in Romania sau Bulgaria, a anuntat vineri Ministerul de Interne bulgar, scrie…

