- Wizz Air, Tarom si Ryanair sunt companiile cu cele mai mici intarzieri din Romania, arata clasamentul anual al celor mai bune companii si aeroporturi la nivel global, realizat de AirHelp si publicat marti, iar Aeroportul Otopeni este singurul aeroport romanesc din top, aflat pe pozitia 116 din 141.

- Peste 20.000 de pasageri au fost afectați de anularea a 57 de zboruri și intarzierea altor 116 pe aeroporturile din Romania, in luna mai, reiese dintr-o analiza FlightClaimEU.com. Conform sursei citate, întârzierile au avut o durată de trei până la şapte ore şi…

Astfel, conform estimarilor FlightClaim.ro, cursele anulate și cele intarziate au afectat doar in luna mai 2018 peste 20.000 de pasageri. Intarzierile au avut o durata de 3 pana la 7 ore și au afectat atat zborurile directe, cat și conexiunile pe aeroporturi mari din Europa.

- Operatorul aerian national Tarom a anuntat ca va muta ghiseele de check-in din vechiul terminal al aeroportului Henri Coanda in terminalul nou, incepand din noaptea de marti. ”Ne aşteptăm la un flux crescut de pasageri pentru perioada următoare. Prin urmare, tendinţa de dezvoltare…

- Precizarile vin dupa ce, saptamana trecuta, o bucata din calea de rulare s-a dislocat in urma decolarii unui avion de mari dimensiuni. Compania Aeroporturi București a ținut sa menționeze ca problema s-a rezolvat rapid și ca incidentul nu a pus in pericol siguranța pasagerilor. Intre timp, ministrul…

- Veniturile previzionate ale transportatorului aerian de stat Tarom sunt cu 21,3% mai mari in acest an decat cele de anul trecut, pana la 1,5 miliarde lei, potrivit bugetului pentru anul 2018, propus de catre conducerea companiei si aprobat prin Hotarare de Guvern, a anuntat vineri transportatorul, transmite…

- Tarom estimeaza pentru acest an un profit brut de 27.470 lei, la venituri totale de 1,5 miliarde lei, dupa ce, in ultimii zece ani, compania a raportat pierderi in fiecare an. "Bugetul TAROM pe anul 2018 este in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 21,3%. Veniturile companiei…