- Unul din proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Baia Mare din data de 1 septembrie vizeaza aprobarea proiectului finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile Prioritatea de investiții…

- Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Aiud Obiectiv general: Sprijinirea eficienței energetice, a reducerii consumurilor energetice mari, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile in sistemul de iluminat public concomitent cu creșterea confortului,…

- Compania Naționala a Infrastructurii Rutiere, controlata de Ministerul Transporturilor, a elaborat și depus aplicația de finanțare pentru proiectul „Elaborare SF, PAC si Proiect Tehnic de Execuție, inclusiv prestare servicii asistența tehnica, pentru proiectul Drum de mare viteza București - Alexandria…

- In scurt timp, va fi dat startul proiectului ”Eficientizarea infrastructurii publice in cartierul Ungheni Vale”, anunța Primaria municipiului Ungheni. Este vorba de un proiect ce prevede imbunatațirea infrastructurii de canalizare pe strada Unghiului, asigurarea colectarii și epurarii apelor uzate conform…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a votat, miercuri, suplimentarea numarului de beneficiari ai proiectului „Testam pentru Bucuresti” de la 11.000 la 20.000 si includerea in randul acestora si a bucurestenilor care calatoresc in scopuri turistice. „Se aproba modificarea si completarea proiectului…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat, in sedinta de miercuri, suplimentarea numarului de beneficiari ai proiectului "Testam pentru Bucuresti" de la 11.000 la 20.000 si includerea in randul acestora si a bucurestenilor care calatoresc in scopuri turistice. S-au inregistrat…

- A inceput implementarea proiectului ”RECONVERSIA FUNCȚIONALA, ȘANȚ EXTERIOR – LATURA DE NORD A CETAȚII ALBA CAROLINA, SPAȚII PUBLICE AMENAJATE PENTRU AGREMENT ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER” prin derularea achizițiilor pentru proiectul tehnic, execuția lucrarilor și dirigenție de șantier. La procedura…

- Potrivit proiectului de act normativ publicat pe site-ul AEP, "data desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 se stabileste in ziua de duminica, 27 septembrie 2020, pentru: a) consiliile locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor si ale sectoarelor…