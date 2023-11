Sistemul de garanţie-returnare, cel mai mare proiect de economie circulară al României ”Sistemul de garantie-returnare, cel mai mare proiect de economie circulara al Romaniei, va fi lansat pe 30 noiembrie. Proiectul a fost inceput de liberalul Mircea Fechet in 2020 si va contribui la comunitati mai curate si mai verzi, avand in vedere ca rezultatele asteptate sunt ca 7 miliarde de ambalaje de bauturi sa dispara anual de pe strazile si din apele Romaniei”, anunta PNL intr-o postare pe Facebook. Ministrul Mediului Mircea Fechet afirma ca proiectul va transforma Romania din tara depozitarii in tara reciclarii. ,,Este un proiect care va transforma Romania din tara depozitarii in tara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

