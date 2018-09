Sistemul de educatie romanesc primeste doar jumatate din finantarea prevazuta de lege Daca in 2008 alocarea de la buget acordata invatamantului a fost de 4,2% din PIB, incepand cu 2010 a scazut drastic la 3,5% si a ajuns chiar pana la 3% arata date oficiale ale Ministerului Educatiei. Cu toate ca PIB-ul Romaniei a crescut in ultimii ani, finantarea sistemului de edcucatie a scazut sub 3% din PIB in ultimii doi ani, cand alocarile bugetare au fost de 2,8% din PIB, in 2016, si de 2,9%, in 2017. Finantarea de la buget a sistemului de invatamant a ramas in acest moment, ca procent din PIB, la nivelul celei din perioada de criza, reprezentand jumatate din ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De altfel, la nivelul intregii populații exista un sentiment general de ingrijorare și temere referitor la interacțiunea cu sistemul medical. In contextul campaniei pe care a demarat-o saptamana trecuta, in scopul sensibilizarii autoritaților cu privire la problema pacienților cronici, Coaliția pentru…

- Numarul de atacuri asupra refugiatilor si a azilurilor din Germania a scazut in prima jumatate a lui 2018, scrie Politico, potrivit news.ro.Datele furnizate de Ministerul de Interne german arata ca in primele sase luni ale anului, au avut loc 627 de atacuri asupra refugiatilor, 77 de atacuri…

- Așa reiese din al doilea sondaj de opinie efectuat de sindicatul Solidaritatea Sanitara, dupa intrarea in vigoare a noii Legi a salarizarii. In ciuda majorarilor survenite in sectorul sanitar de stat, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii salarizarii unitare, doar 19% dintre angajații din acest…

- Actiunile principalilor producatori de gaz din Romania - Romgaz si OMV Petrom - au scazut cu peste 3% joi. Tendinta s-a inregistrat dupa ce Ministerul de Finante a anuntat ca va plafona pretul de vanzare a gazului romanesc, pentru a le permite si celorlalti 5 producatori de pe piata sa se…

- Corneliu Popovici: Vom deveni o țara fara invațamant superior / Consilierul președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, menționeaza ca aceasta criza este determinata de reformele implementate pe parcursul ultimilor ani. "Procedura…

- Dupa ce a primit o noua transa din partea FMI, Moldova beneficiaza de finantare si din partea Bancii Mondiale. Consiliul de Directori al institutiei a aprobat ieri, 5 iulie, acordarea a 30 milioane de dolari, in cadrul Programului de Management Economic pentru Republica Moldova. Scopul finanțarii este…

- Dupa patru ani in care UNTOLD s-a aflat in topul festivalurilor din Europa și a reușit sa atraga zeci de mii de turiști straini in Romania, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din Europa primește din partea Ministerului Turismului distincția de AMBASADOR AL TURISMULUI ROMANESC! UNTOLD devine…