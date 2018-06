Sistemul de economisire-creditare pentru locuinte se deblocheaza doar pentru atragerea de clienti noi! Cei vechi inca asteapta decizia instantei!

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul mixt de vot ofera sansa celor care au meritat increderea oamenilor, prin fapte concrete, sa ajunga in Parlament. De aceasta parere este deputatul lituanian Kestutis Masiulis, care a oferit, la Vilnius, un interviu in exclusivitate pentru Publika TV. Potrivit lui, decizia autoritatilor de la…

- Miercuri, 20.06.2018, in plenul Camerei Deputatilor, a fost adoptata propunerea legislativa referitoare la modificarea si completarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta propunere legislativa apartine deputatilor ALDE, Stefan Alexandru…

- Legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore), aflata acum pe ultima suta de metri in Parlament, conține doua articole controversate, care ar putea duce la declanșarea unor proceduri de infringement din partea Comisiei Europene, fapt subliniat in doua adrese trimise de Ministerul…

- Klaus Iohannis retrimite în Parlament una dintre legile justitiei, legea 304 privind organizarea judiciara, anunta Administratia Prezidentiala. Legea a fost deja contestata la CCR, atât de Klaus Iohannis, cât si de PNL.

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iulie 2018 a fost initiat urmatorul…

- Beneficiarii sistemului Bauspar – cei care economisesc la o banca de locuinte si pot obtine un imprumut pentru renovare sau chiar achizitie a unei locuinte – vor fi obligati sa dovedeasca folosirea primei de stat in investitii locative, in caz contrar aceasta fiind returnata statului.

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat vineri Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea facuta de Parlament pe doua legi, respectiv cea referitoare la administratia publica si cea privind statutul alesilor locali.

- Am semnat, impreuna cu colegele parlamentar din toate partidele politice, o initiativa legislativa privind cresterea varstei minime de la 3 la 7 ani pentru trimiterea copiilor din sistemul de protectie in servicii de tip rezidential. Este vorba despre un act normativ de modificare a art. 64 din Legea…