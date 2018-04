Sistemul cu play-off și play-out in Liga 1 la fotbal. Șumudica, Hagi și Petrescu s-au plans de injumatațirea punctelor. In Romania, nou-adoptatul sistem competițional, intrat in funcțiune incepand din 2015, a avut de fiecare data constatari. Mereu alții, in funcție de poziția in clasament. Deși mai spectaculos, sistemul produce frustrare celor care trag tare in sezonul regular, ca sa acumuleze cat mai multe puncte. Acestea se injumatațesc in play-off și ajuta formațiile care vin din urma. Pentru spectatori, sistemul este antrenant, creand un echilibru care se traduce in suspans și in atractivitate.…