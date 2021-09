Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei din Romania analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania și acționar majoritar la Victoriabank din Moldova, a preluat la inceputul lunii iunie, pentru 43 milioane de euro, pachetul integral de actiuni la Idea Bank, inclusiv participatiile din…

- Premierul Florin Citu sustine ca investitiile publice au crescut in primele 6 luni din acest an cu 32,4%, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, ridicandu-se la 21,35 de miliarde de lei. "Investitiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei in primele 6 luni din…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Romania a inregistrat un deficit comercial de peste 8,836 miliarde de euro, in primele cinci luni ale acestui an, in crestere cu 1,477 miliarde de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2020, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Statistica…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 120,25 milioane de euro in primele trei luni din acest an, in crestere cu 44,41% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au depasit 83,26 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul Agriculturii…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 2,29% din PIB în primele cinci luni din acest an, fiind mai mic cu 1,39 puncte procentuale decât în mai 2020, dar în creștere cu 0,49 p.p. decât în aprilie 2021. Scaderea fața de perioada similara din 2020 este…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,332 miliarde de euro, in primele patru luni din acest an, comparativ cu o valoare negativa de 43 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, conform agerpres. "Investitiile directe…