Stiri pe aceeasi tema

- In Elvetia au loc discutii cu privire la posibila preluare a bancii Credit Suisse de catre rivalul acesteia, UBS. Credit Suisse este cel mai mare creditor afectat de tulburarile declansate de falimentul bancii Sillicon Valley, cu sediul in California, in urma cu noua zile, informeaza Rador.Credit…

- Norii negri care planeaza asupra economiei din Statele Unite, dupa falimentul fulger al Bancii Silicon Valley, dar si situatia critica in care se afla Credit Suisse, ridica multe semne de intrebare.

- Piața valutara locala a fost calma la jumatatea acestei saptamani, in ciuda furtunii financiare care a izbucnit in Statele Unite, dupa falimentul Silicon Valley Bank care a fost preluata deja de autoritațile federale, și care s-a rasfrant și asupra altor banci. Europa parea ca este ferita de acest tsunami,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, 13 martie, ca administrația sa a acționat rapid in urma falimentului a doua banci pentru a proteja deponenții și a limita potențialele consecințe financiare. „Americanii pot avea incredere ca sistemul bancar este in siguranța. Depozitele vor fi acolo, atunci…

- ”Depozitele voastre vor fi disponibile atunci cand veti avea nevoie de ele”, a anunty Joe Biden la Casa Alba. El a promis ca contribuabilii americani nu vor fi trasi la raspundere pentru pierderile unui faliment bancar. Biden a indemnat Congresul sa consolideze reglementarea sectorului.

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari luni ca ”americanii pot avea incredere in faptul ca sistemul bancar este solid”, in urma unor turbulente create de prabusirea bancii californiene Silicon Valley Bank (SVB), relateaza AFP. ”Depozitele voastre vor fi disponibile atunci cand veti avea nevoie…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca autoritațile de la Washington au luat toate masurile necesare pentru a asigura solvabilitatea depozitelor clienților Silicon Valley Bank dupa ce prabușirea bancii americane a provocat turbulențe majore pe piețe, relateaza Reuters.

- Cade ghilotina si in sistemul bancar. Bancile se pregatesc pentru cele mai mari reduceri de personal de la criza financiara incoace. Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley si Bank of New York au inceput deja sa taie peste 15.000 de locuri de munca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…