Sistemul atacă! (5) Sistemul ataca! (5) Așa cum am menționat in articolele noastre anterioare, interceptarea, oprirea și provocarea procurorului Daniel-Constantin HORODNICEANU de catre doi agenți de poliție de la o secție de poliție rurala, pentru a intra in dialog susceptibil de interpretari tendențioase c ... Citeste articolul mai departe pe ziarulatac.ro…

- Sistemul ataca! (4) Anterior am menționat ca in cazul acțiunii de așteptare, interceptare, oprire nejustificata legal și provocare a procurorului Daniel-Constantin HORODNICEANU de catre doi agenți de poliție de la o secție de poliție rurala, aceștia au acționat incalcand dispoziții ...

- Sistemul ataca! (3) Continuand analiza situației prezentate in presa despre care in mod repetat s-a afirmat ca are o anumita orientare și dependența instituționala, privind dialogul nocturn dintre conducatorul auto Daniel-Constantin HORODNICEANU și doi polițiști dintr-o secți ...

- Sistemul ataca! (2) Așa cum am menționat in articolul nostru anterior, atunci cand o mare parte a presei, mai precis cea aflata sub influențe instituționale evidente, reacționeaza (ca) la o comanda, inseamna ca este in curs o ticaloșie mare, ticaloșia fiind in proporție ...

