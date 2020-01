Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a afirmat joi ca sistemul rus de aparare antiaeriana S-400 este compatibil cu NATO, care trebuie sa creeze un grup de lucru pe acest subiect, transmite Reuters.



"Se afirma ca S-400 si (avioanele americane) F-35 sunt incompatibile. Iata ce propunem noi: sa cream un grup de lucru sub conducerea NATO si sa-i lasam pe experti sa faca o evaluare si sa ne prezinte concluziile", a spus Cavusoglu, in cadrul unei conferinte in marja Forumului economic mondial de la Davos la care a fost prezent si secretarul general al Aliantei nord-atlantice, Jens…