Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput luni o serie de exercitii militare in Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014 -, in cadrul carora militarii rusi simuleaza actiuni de identificare a navelor unui inamic conventional , informeaza postul Radio Svoboda, potrivit Agerpres.

- Rusia a demarat o serie de exercitii militare in Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014 -, in cadrul carora vor fi simulate actiuni de 'identificare a navelor apartinand unui inamic conventio...

- Rusia a inceput luni o serie de exercitii militare in Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014 -, in cadrul carora militarii rusi simuleaza actiuni de 'identificare a navelor unui inamic conventional', informeaza postul Radio Svoboda, citand un comunicat al Flotei Rusiei din Marea…

- Rusia nu mai este constransa de 'obligatii morale' sa nu furnizeze sisteme de rachete sol-aer S-300 armatei siriene, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov, intr-un interviu publicat vineri de agentia de stat RIA Novosti. Sistemul, prezentat ca fiind capabil sa doboare…

- Circa 1,5 milioane de alegatori cu drept de vot din Crimeea au fost chemati duminica pentru prima oara sa aleaga presedintele Federatiei Ruse, chiar in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea peninsulei ucrainene de catre Moscova, un eveniment istoric pe care rusii il numesc "reunificare",…

- Iskander-M, sistemul de rachete balistice cu raza scurta de actiune al Rusiei, nu va avea rival pe plan international pana cel putin in 2025, a declarat miercuri comandantul-sef al fortelor terestre ale armatei ruse, general-colonelul Oleg Saliukov, intr-un interviu pentru ziarul oficial al Ministerului…

- Luni, Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune. „Da, au fost instalate”, a spus el,…

- Un parlamentar rus, citat de agentia de presa RIA Novosti, a afirmat luni ca Moscova a desfasurat rachete performante in enclava sa Kaliningrad, riverana Marii Baltice. Intr-o conferinta de presa, Dmitri Peskov nu a mentionat insa daca in Kaliningrad au fost desfasurate sisteme de rachete.…