Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul a sapte zile, politistii rutieri au actionat verificand modul in care conducatorii auto si pasagerii folosesc centura de siguranta si dispozitivele de fixare in scaune pentru copii. Actiunea a facut parte din calendarul de activitati al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa -T.I.S.P.O.L.…

- Politistii de la compartimentul Analiza si Prevenirea Criminalitatii si Biroul Rutier Braila au facut echipa astazi pentru a-i invata pe elevii de clasa a I-a ce trebuie sa faca pentru a circula in siguranta, dar si cat de importanta este respectarea regulilor de circulatie.

- Cele mai iubite fiinte de pe pamant sunt sarbatorite an de an, de Ziua Internationala a Femeii. Astfel, noi v-am pregatit o lista cu idei de cadouri pentru aceasta zi importanta.De departe, orice femeie de pe pamant are o slabiciune pentru bijuterii. Fie ca vorbim despre o pereche de cercei pretiosi,…

- Importanța anvelopelor este neglijata de multe ori de șoferii romani, insa testele dovedesc pe deplin ca o mașina, oricat de performanta, echipata cu anvelope uzate sau de calitate slaba, poate crea probleme majore utilizatorului. Prețul este insa un „detaliu” important in momentul achiziției.

- Discursul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de numire in functia de prim-ministru a Vioricai Dancila a fost difuzat, live, inclusiv la postul de radio Europa FM, dar ascultarorii postului nu au mai prins finalul acestui discurs, pentru ca pauzele lungi in vorbirea presedintelui au declansat sistemul…

- Agenții economici și politia din raionul Cahul vor avea un sistem comun de supravegehre video.In cadrul ședinței Consiliului de Securitate Comunitara Cahul, șeful Inspectoratului de Poliție Cahul, Iurie Briceag a declarat ca poliția și agenții economici de la Cahul vor avea un

- Pauzele prea lungi de vorbire din discursul lui Klaus Iohannis a intrerupt emisia unui post de radio. S-a intamplat miercuri, cand p resedintele a anuntat ca o desemneaza pe Viorica Dancila in functia de premier al Romaniei . Declarația sustinuta de presedintele Klaus Iohannis miercuri a fost difuzata…

- Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire în functia de prim-ministru a Vioricai Dancila a putut fi auzit live miercuri si la postul de radio Europa FM. Numai ca pauzele de vorbire lungi ale presedintelui au declansat sistemul de siguranta al postului: s-a întrerupt, practic, emisia…