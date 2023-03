Sistemele radar ale Federației Ruse au depistat două bombardiere strategice americane în apropiere de frontiera de stat „ Pe 20 martie, sisteme radar ale forțelor antiaeriene din districtul militar vestic, din zona Marii Baltice, au detectat doua ținte aeriene care zburau spre frontiera de stat a Federației Ruse”, a comunicat Ministerul rus al Apararii, precizand ca au fost depistate doua bombardiere strategice de tip B52H ale Forțelor Aeriene americane. Forțele Aeriene ruse au trimis un avion de vanatoare de tip Suhoi Su-35 pentru interceptarea bombardierelor. „Aeronavele militare straine s-au indepartat de frontiera de stat a Federației Ruse, iar avionul de vanatoare rus a revenit la baza”, a subliniat Ministerul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

