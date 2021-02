Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc 132 de ani de la nasterea lui Krikor Zambaccian, faimos colectionar si critic de arta. Venit pe lume la Constanta, pe 6 februarie 1889, intr o familie de armeni instariti, "conu Zambacu", asa cum i se spunea cu simpatie, a absolvit liceul in orasul natal, dupa care a fost trimis…

- Lumea spectacolului din Franța este in criza. De luni bune salile de spectacole, teatrele, cinematografele și salile de concerte sunt inchise iar artiștii cauta continuu soluții pentru ca arta și accesul la cultura sa nu se piarda.

- Prima saptamâna a modei arabe pentru barbați a început joi la Dubai, un eveniment fara precedent și exclusiv virtual din cauza pandemiei de Covid-19, cu clipuri video sau parade tradiționale fara public difuzate în direct pe internet, potrivit AFP.Saptamâna modei arabe…

- Premierul Florin Citu a avut o convorbire telefonica, luni, cu omologul sau francez, Jean Castex, context in care a reiterat importanta companiilor din Hexagon in procesul de relansare a Romaniei. "Am avut prima convorbire in calitate de prim-ministru cu omologul meu francez, domnul Jean…

- Nu de puține ori se intampla ca romanii sa devina persoane de succes peste granița. O astfel de poveste o are ca personaj principal pe Ecaterina Paraschiv, fugita in Franța, in plin comunism. Astazi are unul din cele mai populare restaurante din Paris, inclus și in celebrul catalog al celebrei reviste…

- Romania, impreuna cu Georgia, va gazdui turneul final al Campionatului European de tineret, care va avea loc in 2023. Este al treilea turneu final de fotbal organizat de Romania, dupa Euro 2020 și Euro U19 din 2021, noteaza Gazeta Sporturilor.Anunuțul a fost facut, joi, de catre UEFA. Forul continental…

- Nici macar 6% dintre alegatorii romani trecuți pe listele electorale din strainatate nu au apelat pana miercuri la votul prin corespondența. Ultima zi pana cand mai poate fi luat in considerare este joi. Doar 39.244 de romani stabiliti in peste 100 de tari au optat pana miercuri pentru votul prin corespondenta…

- In saptamanile urmatoare, Franta va incepe procesul de ridicare a restrictiilor pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Acesta se va realiza in trei etape pentru evitarea unei noi explozii de infectari, a anuntat guvernul de la Paris.