Giurgiu: Un tanar de 17 ani a murit in timp ce se scalda intr-un canal de la marginea orasului

Un adolescent in varsta de 17 ani din municipiul Giurgiu s a inecat vineri seara in canalul Plantelor de la marginea orasului in timp ce se afla cu prietenii la scaldat. 39; 39;In aceasta dupa amiaza, ISU Giurgiu… [citeste mai departe]