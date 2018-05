Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele de transport inteligente de pe sectoarele de autostrazi din Romania au inregistrat, in primele patru luni, peste 110.000 de abateri privind respectarea masei totale maxime admise in circulatie pe drumurile publice din Romania si a vitezei maxime admise, a anuntat luni Compania Nationala…

- Astfel, din totalul de 744.144 vehicule cu masa totala mai mare de 10 tone, 48.592 vehicule au circulat cu depasirea masei totale maxime admise in circulatie pe drumurile publice din Romania, potrivit CNAIR. "Dintre acestea, un numar de 8.217 vehicule au inregistrat depasiri cu mai mult de…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat luni raspunsul coordonat al statele membre UE in scandalul otravirii cu neurotoxina a unui fost agent rus in Marea Britanie. 17 tari membre, intre care si Romania, decisesera sa expulzeze diplomati rusi, dar exista state comunitare care nu s-au…

- Si doar atat???? In urma cu vreo doi ani, o femeie devenea victima unui accident de munca, prin prinderea mainii drepte, dominante (a tuturor celor 5 degete și a palmei) la un calandru fierbinte dintr-o calcatorie industriala. Rezultatul final, obținut dupa mai mult de 10 intervenții chirurgicale succesive,…

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Petru Bogdan Cojocaru, sa prezinte o analiza privind situatia infrastructurii IT din sistemul public, in conditiile in care, in dauna contribuabilului, institutii precum ANAF, continua sa foloseasca pixul…