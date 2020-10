Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Cugirului, Adrian Teban a semnat astazi contractul de finantare cu bani europeni, in valoare de aproximativ 15.400.000 lei pentru proiectul “Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul general obligatoriu la Scoala Gimnaziala nr. 3 Cugir”. Proiectul vizeaza…

- Investitia in lucrarile de construcție a liniei de cale ferata Gara de Nord – Aeroport Otopeni a fost de peste 400 de milioane de lei, potrivit surselor oficiale, iar distanta ar trebui sa fie parcursa in 17 minute. Linia de cale ferata Gara de Nord – Aeroport Otopeni trebuia sa fie gata pana la Campionatul…

- Aquaparkurile din Ungaria sunt pline, in fiecare week-end, de romani din zona de Vest a tarii. Cei mai bogati banateni, fratii Marius si Emil Cristescu, care detin deja un aquapark la Orastie, intentioneaza sa construiasca la Timisoara un aquapark care sa concureze cu strandurile din Ungaria.…

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 6 a fost modernizata din fonduri de la bugetul local, anunța conducerea Primariei Satu Mare. Investiția pentru modernizarea gradiniței are o valoare de 300.000 de lei. In cadrul lucrarilor a fost schimbat acoperișul, iar cladirea a fost izolata termic. De asemenea,…

- Noua cladire va avea 5 etaje unde vor fi relocate secțiile care funcționeaza in acest moment in Corpul C al spitalului, corp care este invechit și nu corespunde standardelor și normelor actuale de derulare a actului medical. Investiția realizata de CNI, instituție sub autoritatea MLPDA, cu o valoare…

- Consiliul Județean Buzau a obținut finanțarea pentru modernizarea unui drum județean important pentru dezvoltarea turismului din județul Buzau. Este vorba despre șoseaua care asigura accesul spre Vulcanii Noroioși. Proiectul are o valoare estimata de 96.000.000 lei si presupune refacerea carosabilului…

- Au fost finalizate lucrarile de instalare a noului sistem automatizat de irigații din Parcul Central „Simion Barnuțiu”, a anunțat, astazi, primarul Emil Boc. Proiectul a fost realizat integral de companiea clujeana Eco Garden Construct.

- Primaria orașului Cugir a lansat de curand in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) o licitație pentru executie lucrari „Modernizare strada Oituz”. Valoarea totala estimata a proiectului este de 459.596 lei, fara TVA. Investiția cuprinde executarea lucrarilor de modernizare a unei strazi,…