- Autoritatile sanitare din Olanda au declarat, sambata seara, ca au detectat 61 de cazuri de COVID la persoanele care au venit vineri din Africa de Sud. Specialiștii spun ca printre acestea pot fi și oameni infectati cu tulpina Omicron. De asemenea, exista suspiciuni ca ar exista un caz activ și in…

- Vaccinurile au fost monopolizate de țarile bogate, iar africanii nu s-au putut imuniza, ceea ce a favorizat apariția unor variante ale virusului SARS-CoV-2, susține expertul in sanatate publica, Razvan...

- Datele privind vaccinarea anti-Covid din țarile UE rastoarna prejudecatile aduse sudicilor „lasi”, comparativ cu nordicii „exemplari”, scrie presa spaniola. Exista o Europa cu trei viteze privind vaccinarea. O Europa care este epicentrul COVID si o Europa care cauta sa depaseasca al patrulea val de…

- Olanda va introduce noi restrictii legate de coronavirus in aceasta saptamana, pentru a incerca sa reduca incidenta epidemiei de COVID, a anuntat luni ministrul olandez al sanatatii Hugo de Jonge, informeaza Agerpres , potrivit Reuters. „Suntem nevoiti sa luam noi masuri. Numarul pacientilor COVID-19…

- Republica Moldova va primi 1 milion de metri cubi de gaz natural de la compania Vitol din Țarile de Jos. Agora.md scrie ca unul dintre cei mai mari transportatori de produse petroliere din lume, a semnat, marți, un contract de livrare a gazelor naturale cu Energocom, furnizorul de stat al Republicii…

- Romania urca 3 pozitii in clasamentul competitivitatii, dar pica 4 locuri in clasamentele globale ale competitivitatii digitale si 2 locuri in competitivitatea talentelor, potrivit unei analize realizate de Asociatia INACO – Initiativa pentru Competitivitate. Potrivit analizei, clasarile relativ slabe…

- Romania ar putea avea o populatie de 17,8 milioane de persoane in 2030, daca se pastreaza trendul actual de reducere a populatiei, tara noastra urmand a cobori de pe locul 6 in Uniunea Europeana la acest moment, pe locul 7, fiind intrecuta de Tarile de jos, a spus miercuri, Tudorel Andrei, presedintele…