Sistem digital de urmărire a cetățenilor, în Rusia. Pot ieși din casă doar cu un cod QR Un sistem digital de urmarire a cetațenilor a fost introdus de Rusia in timpul pandemiei de coronavirus, iar acesta implica inclusiv testarea unor tehnologii noi cum ar fi cele de recunoaștere faciala. Formațiunile politice din Opoziție, dar și activiștii pentru drepturile cetațenilor susțin ca este vorba de cea mai grava intruziune in viața privata de la incheierea razboiului rece.Restricțiile digitale au fost impuse de autoritați, pentru moment, in zona capitalei Federației Ruse in imprejurimile acesteia, relateaza CNN și Digi24.Locuitorii din Moscova și dinlocalitațile din vecinatate in varsta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Sebastian Kurz va analiza datele privind numarul cazurilor de infectie si urmeaza sa aplice un plan de relansare treptata a economiei, a anuntat cancelarul austriac. „Sa nu ne grabim sa tragem, insa, concluzii doar pentru ca exista unele semnale pozitive. Dar va pot promite…

- Rusia a anunțat cea mai mare creștere zilnica a numarului de bolnavi de COVID-19 de pana acum, fiind vorba de 771 de persoane, informeaza The Moscow Times . Astfel, totalul persoanelor infectate cu COVID-19 in Rusia a depașit 3.500 de persoane. Pana acum au fost raportate 30 de victime. In Moscova…

- Masurile de carantina din Italia vor fi prelungite pana la 13 aprilie, a anunțat ministrul sanatații Roberto Speranza, informeaza hotnews.ro Datele arata o incetinire a raspandirii virusului, cazurile de noi pacienți fiind mai puține. Astfel, miercuri au fost raportate 4.053 de noi cazuri de infecții.…

- Începând cu 30 martie, cei aproximativ 20 de milioane de locuitori ai Moscovei și ai suburbiilor sale se vor alatura celor trei miliarde de ființe umane supuse unor restricții stricte pe întreaga planeta. Aceasta masura îi vizeaza în prezent doar pe locuitorii capitalei…

- Administratia de la Moscova a anuntat, marti, intentia de a interzice intrarea pe teritoriul Rusiei a cetatenilor chinezi, in cadrul masurilor de limitare a transmiterii coronavirusului, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.

- Portretul presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a fost agațat în liftul unui bloc de locuit din Moscova. Este vorba de un experiment pus la cale de un vlogger rus care a vrut astfel sa testeze reacția oamenilor.

- Primarul general Ion Ceban se afla intr-o vizita oficiala in capitala Federației Ruse. Edilul a avut o intrevedere cu ministrul in Guvernul rus, seful Departamentului Relații Economice Externe a Moscovei, Serghei Ceriomin.

- Lime anunta lansarea unui nou serviciu de abonamente disponibil in Bucuresti, menit sa ii ajute pe cei care se deplaseaza zilnic cu trotinetele electrice sa beneficieze cat mai mult de avantajele micromobilitatii. In Bucuresti s-a constatat un interes deosebit pentru utilizarea trotinetelor…