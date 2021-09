Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat luni, 27 septembrie, evaluarea pozitiva a Planului de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Romania va putea primi, astfel, din partea UE, granturi in valoare de 14,2 miliarde de euro si imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde de euro, in cadrul Mecanismului de Redresare si…

- Termenul de votare a proiectelor si initiativelor inscrise in cadrul celei de-a treia editii a programului Com’ON Sepsi, derulat de Grupul PONT si Primaria Sfantu Gheorghe cu scopul de a incuraja implicarea activa tinerilor in viata comunitatii locale, a fost prelungit cu o saptamana, pana 26 septembrie,…

- Ziua eliberarii orasului Sfantu Gheorghe de sub ocupatia fascisto-hortysta a fost sarbatorita, miercuri, printr-o ceremonie militara si religioasa desfasurata in fata sediului primariei, pe turla careia, pe 8 septembrie 1944, caporalul Gheorghe Arambașa a inaltat tricolorul romanesc, drept simbol al…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, stabilind ca aceasta va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. S-au inregistrat 281 voturi pentru, niciun vot contra si o abtinere. Proiectul are ca obiect de reglementare stabilirea criteriilor…

- Primaria Sfantu Gheorghe va achizitiona 12 autobuze electrice printr-un proiect finantat din fonduri europene, ce vizeaza dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport public din municipiu si reducerea emisiilor de carbon. Directorul Multitrans, Titesz Zoltan, a declarat luni ca autobuzele…

- Cel putin 25.000 de masti medicale pe zi pentru protejarea impotriva noului coronavirus ar fi necesare pentru elevii care frecventeaza unitatile de invatamant din judetul Covasna, iar conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) afirma ca asigurarea acestora pe termen lung ar putea reprezenta o…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta care permite interventia imediata in localitatile unde se semnaleaza prezenta ursilor a fost finalizat si va fi adoptat in urmatoarea sedinta de Guvern, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. „Proiectul de Ordonanta…

- Modul in care stropești in gradina trebuie sa fie unul inteligent și ușor astfel incat rodul sa fie unul bogat. De asemenea, udatul inteligent va ajuta și la conservarea apei, ceea ce este un aspect important avand in vedere necesitatea de a proteja mediul și de a reduce cat mai mult risipa resurselor…