Sistem de tomografie computerizată pentru Spitalul municipal Săcele In contextul epidemiologic actual generat de coronavirus, Spitalul Municipal Sacele dorește achiziționarea de aparatura radiologica in vederea depistaarii și tratarii pacienților infectați cu virusul COVID19, dar și pentru pacienții care sufera de alte boli ce pot fi diagnosticate cu ajutorul aparatelor de radiologie. Este vorba despre cumpararea unui sistem de tomografie computerizata cu sistem pacs și container. Tomografia computerizata (CT) a revolutionat medicina permitand medicilor sa vada boli care in trecut erau descoperite numai cu ajutorul chirurgiei sau autopsiei. Examinarea prin tomografie… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

