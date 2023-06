Sistem de securitate nou, la Cotroceni, pentru a preveni un atac terorist Administrația Prezidențiala se doteaza cu un sistem nou de securitate. Cel puțin 660.000 de euro vor fi cheltuiți pentru acest sistem de securitate, care poate preveni un posibil atentat, cu mașini care sa treaca de barierele de securitate. Pe 9 iunie 2023, Administrația Prezidențiala a publicat un anunțul pentru atribuirea contractului „Proiectare, execuție și instalare […] The post Sistem de securitate nou, la Cotroceni, pentru a preveni un atac terorist appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi decretul pentru numirea lui Bogdan-Lucian Aurescu, in funcția de consilier prezidential, anunța Administrația Prezidențiala. Aurescu, fost ministru al afacerilor externe in ambele guverne conduse de Ludovic Orban, nu s-a regasit pe lista in guvernul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi decretul pentru numirea lui Bogdan-Lucian Aurescu, in funcția de consilier prezidential, anunța Administrația Prezidențiala. Aurescu, fost ministru al afacerilor externe in ambele guverne conduse de Ludovic Orban, nu s-a regasit pe lista in guvernul…

- Partidele parlamentare sunt chemate, marți, la Cotriceni, pentru consultari, urmand ca președintele Klaus Iohannis sa desemneze noul premier in urma acestora. Pe lista publicata de Administrația Prezidențiala, PSD, PNL și Grupul minoritaților, care fac parte din coaliția de guvernare, sunt chemate impreuna,…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat astazi, la Cotroceni, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu pentru consultari pe tema grevei din invațamant. Administratia Prezidentiala a transmis ca presedintele Klaus Iohannis i-a invitat miercuri, la ora 12.00, pe toți cei trei lideri ai coalitiei de guvernare…

- Peste 20.000 de cadre didactice din toata țara au ajuns, in marș, la Palatul Cotroceni, marți dupa amiaza. Președintele Klaus Iohannis ii va primi pe sindicaliștii din Invațamant la discuții. Sindicaliștii din Educație au anunțat inca de luni ca au depus, la Administrația Prezidențiala, o solicitare…

- Liderii PNL s-au intalnit, marți seara, cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile au avut loc in contextul in care Nicolae Ciuca intenționeaza sa-și depuna vineri mandatul, pentru ca funcția de prim-ministru sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu. Liderii coaliției de guvernare sunt așteptați,…

- USR vrea ca si senatorii si deputatii sa treaca prin filtrul de securitate la intrarea in Palatul Parlamentului, acest lucru fiind propus conducerii Camerei Deputatilor, a anuntat luni, liderul deputatilor partidului, Ionut Mosteanu. „Astazi vom avea o discutie in Biroul permanent legata de modificarea…

- Ucraina a calificat joi viitoarea presedintie rusa a Consiliului de Securitate al ONU – incepand de sambata si pentru o luna – drept „o gluma proasta”, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Presedintia rusa a Consiliului de Securitate al ONU la 1 aprilie este o gluma proasta. Rusia i-a uzurpat sediul;…