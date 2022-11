Sistem de monitorizare a traficului rutier din România. Cum vor fi identificați șoferii care încalcă regulile de circulație Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege privind unele masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier, care include 1.000 de sisteme de verificare a vitezei, 300 de radare mobile si 500 de camere de luat vederi care vor face parte dintr-un sistem integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din Romania. ”Noul […] The post Sistem de monitorizare a traficului rutier din Romania. Cum vor fi identificați șoferii care incalca regulile de circulație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Prin proiectul de lege se propune instituirea Sistemului integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din Romania, denumit e-SIGUR, sistem de interes national, complementar sistemelor inteligente de transport, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

