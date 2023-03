Stiri pe aceeasi tema

- Zona turistica Poarta Raiului va avea rețea de apa potabila și canalizare menajera: A fost solicitat avizul de mediu Primaria Sasciori a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba, pentru realizarea proiectului Domeniul Schiabil Șureanu-Alimentare cu apa potabila și rețea de canalizare…

- Extinderea rețelei de canalizare menajera in comuna Noșlac: Unda verde de la APM Alba Extinderea rețelei de canalizare menajera in comuna Noșlac: Unda verde de la APM Alba Autoritațile locale au primit aviz de mediu pentru extinderea rețelei de canalizare menajera in comuna Noșlac. In prezent localitațile…

- Investitia ce urmeaza a fi realizata este amplasata pe raza judetului Alba – UAT Sugag, localitatea Tau-Bistra, zona lacului de acumulare Oasa. Proiectul presupune infiintarea unei ferme piscicole la cele mai inalte standarde de calitate, atat din punct de vedere al echipamentelor folosite, cat si al…

- Zona turistica Luncile Prigoanei va beneficia de sistem de alimentare cu apa. APM Alba a dat unda verde pentru realizarea proiectului Zona turistica Luncile Prigoanei va beneficia de sistem de alimentare cu apa. Agenția pentru protecția mediului Alba a dat unda verde pentru realizarea proiectului in…

- Sistemul de canalizare (apa uzata menajera) va fi extins in comuna Padina, cu aproximativ 15 milioane de euro, grație unui proiect cu fonduri europene, anunța Compania de Apa Buzau. ,,O alta aplicație pe care Compania de Apa S.A. Buzau a depus-o la finele anului trecut vizeaza extinderea sistemului…

- Un contract de lucrari estimate la peste 160 de milioane de lei a fost relansat in licitatie. La prima runda, incheiata in decembrie, nu a atras nicio oferta. De remarcat ca cealalta parte din pachetul scos la licitatie – cu o valoare de pornire de 36,78 milioane de lei – a atras trei oferte, aflate…

- Rețea de canalizare menajera in comuna Ohaba: Primaria a solicitat acordul de mediu Primaria comunei Ohaba a solicitat APM Alba emiterea acordului de mediu pentru proiectul privind inființarea rețelei de canalizare menajera in satele Ohaba și Secașel. Inființarea rețelei de canalizare menajera in comuna…

- Sistem de canalizare menajera și alimentare cu apa in Luncile Prigoanei. Primaria Șugag a solicitat avizul APM Alba Sistem de canalizare menajera și alimentare cu apa in Luncile Prigoanei. Primaria Șugag a solicitat avizul APM Alba Primaria comunei Șugag a solicitat Agenției pentru protecția mediului…