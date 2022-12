Siropuri de tuse, interzise de UE. Cum a comentat decizia medicul Tudor Ciuhodaru Este vorba de siropurile care conțin folcodina, acestea vor fi interzise de Uniunea Europeana deoarece pot provoca o reacție alergica foarte periculoasa in cazul in care cineva are nevoie de o anestezie generala. ”Se folosește de zeci de ani in tratamentul tusei seci, mai ales la copii și adolescenți. (...) Imi ridic doua mari semne de intrebare, apropo de eficiența și siguranța, daca aceeași evaluare s-a facut și in 2011. Atunci, același comitet al Agenției Europene pentru Medicamente a zis ca nu este niciun fel de problema, este benefic pentru tratamentul tusei și nu are niciun fel de efecte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

