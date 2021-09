Sirop din muguri de brad – beneficii și rețetă pe care o poți face acasă Un sirop din muguri de brad e bine-venit in orice casa, mai ales la inceputul sezonului rece, cind virozele incep sa ne dea tircoale. Insa știai ca poți prepara și acasa sirop din muguri de brad, din doar 3 ingrediente? Acesta rezista pina la 4 saptamini daca este pastrat in condiții corespunzatoare. O lingurița cu sirop din muguri de brad luata la fiecare 2 ore poate ameliora semnificativ tuse Citeste articolul mai departe pe noi.md…

