- Sirienii au inceput sa voteze duminica pentru a-si alege parlamentarii, intr-o tara distrusa de razboi si in plina criza economica, unde regimul lui Bashar al-Assad si-a consolidat puterea asupra imensei majoritati a teritoriului, informeaza AFP si dpa. Aceasta este a treia serie de alegeri parlamentare…

- Regimul sirian de la Damasc al presedintelui Bashar al-Assad a denuntat miercuri drept "o noua forma de terorism" noile sanctiuni impuse la adresa sa de catre Statele Unite, informeaza AFP. Foto: (c) YOUSSEF BADAWI EPA Aceste sanctiuni, care au intrat in vigoare in aceeasi zi in cadrul "Legii Caesar",…

- SUA au anuntat miercuri "lansarea unei campanii de presiune economica si politica" impotriva puterii siriene, sanctionand 39 de persoane si entitati, printre care presedintele Bashar al-Assad si sotia lui, in cadrul unei noi "Legi Caesar" (Caesar Act), informeaza AFP potrivit Agerpres. "Incepand…

- Rifaat al-Assad, unchiul presedintelui sirian Bashar al-Assad, a fost condamnat miercuri la Paris la patru ani de inchisoare pentru construirea frauduloasa in Franta a unui vast imperiu imobiliar estimat la 90 de milioane de euro, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Tribunalul a dispus de…

- Consilierul pentru afaceri internationale al presedintelui parlamentului iranian a dezmintit duminica informatiile despre asa-zisa existenta a unui acord intre Iran si Rusia privind inlaturarea de la putere a presedintelui sirian Bashar al-Assad, informeaza Xinhua.Vezi si: SONDAJ CURS - PNL…

- Amnesty International a acuzat luni regimul sirian al lui Bashar al-Assad si Rusia, aliata sa, de ”crime de razboi”, dupa ce a documentat 18 atacuri anul trecut vizand scoli si centre medicale in nord-vestul Siriei, relateaza AFP.

- O instanta din orasul german Koblenz incepe joi judecarea unor acuzati de practicarea torturii in Siria, anunta Reuters. Procesul intentat unor membri ai serviciilor secrete ale regimului de la Damasc este o premiera in Germania, consemneaza agentia, potrivit Agerpres. Mii de sirieni sustin ca au…

