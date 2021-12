Stiri pe aceeasi tema

- Vestea care i-a lasat pe toți cu gura cascata și care circula in cercurile mondene este ca Nicoleta Luciu și soțul ei, Zsolt Csergo, ar divorța. Potrivit unor apropiați, cei doi urmeaza sa se prezinte la notar, iar fiecare va deveni liber.

- Liderul grupului este acuzat ca a constituit, la inceputul lunii martie 2020, in municipiul Constanta, impreuna cu alti trei inculpati, un grup infractional organizat, cu scopul de a trafica droguri, pe care l a coordonat in perioada martie 2020 ndash; 19 mai 2021, in care, ca lider. Despre cel in cauza,…

- Procuratura Anticorupție (PA) vine cu detalii privind atacurile raider de la BC „Victoriabank” SA și BC „Banca de Economii” SA, din anul 2011. Astfel, Procuratura informeaza ca aceste fapte constituie obiectul urmaririi penale in cadrul cauzei penale Frauda Bancara, transmite Știri.md.…

- Curtea de Apel Constanta a desfiintat procesul verbal de privind rezultatele referendumului national din data de 29.07.2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, incheiat la Sectia de votare nr. 488, comuna Lumina, judetul Constanta. Hotarare finala in cazul celor trei constanteni Andronic Georgiana,…

- Tribunalul Constanta a retinut ca politistul rutier "a manifestat o conduita corecta, nu a abuzat de calitatea oficiala si nu a compromis, prin activitatea sa publica, prestigiul functiei sau al institutiei din care face parteldquo;. In prezent, dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Constanta, dupa…

- Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Speciale a facut publice detalii din dosarul celor 6 reținuți intr-un episod al „activitații ilegale a unor foști angajați ai Direcției 5, in interesul organizației criminale Plahotniuc”. Procurorii urmeaza sa le inainteze invinuirea și sa prezinte…

- Procurorii au cerut mandate de arestare preventiva pentru 11 polițiști de frontiera, din cei 13 reținuți, in dosarele "Aeroport". Astfel pentru cinci polițiști de frontiera au fost emise mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile la Penitenciarul 13.

- Un șofer care a dat cu subsemnatul pe la poliție și parchet, fiind acuzat ca a condus fara permis, declarat nevinovat de instanța, i-a dat in judecata pe șeful Poliției Capitalei și cel al Brigazii Rutiere.