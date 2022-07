Sirianizarea Ucrainei Cand baieții de la butoane au vazut ca nu pot da jos regimul sirian, au scos de la naftalina „luptatorii pentru libertate” v.2.0. Le-au dat camionete pe care au montat mitraliere, le-au dat arme din Europa de Est (inclusiv din Romania) și drone turcești și i-au pus la munca. Așa au inceput sa apara atacuri […] Articolul Sirianizarea Ucrainei apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

