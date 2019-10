Siria/kurzi: Regimul sirian îndeamnă forţele kurde să se alăture armatei sale Regimul sirian a indemnat miercuri fortele kurde sa intre in randurile armatei sale desfasurate in nord-estul Siriei, unde o ofensiva turca a fost intrerupta de doua acorduri de incetare a focului, au anuntat media oficiale de la Damasc, citate de AFP.



Acest apel intervine dupa cea mai importanta desfasurare din 2012 a trupelor lui Bashar al-Assad in aceasta parte a tarii, de unde acestea se retrasesera dupa inceputul razboiului in Siria.



Fortele kurde s-au adresat in octombrie regimului lui Al-Assad pentru a cere ajutor sa contracareze ofensiva Ankarei lansata la 9 octombrie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest apel intervine dupa cea mai importanta desfasurare din 2012 a trupelor lui Bashar al-Assad in aceasta parte a tarii, de unde acestea se retrasesera dupa inceputul razboiului in Siria. Fortele kurde s-au adresat in octombrie regimului lui Al-Assad pentru a cere ajutor sa contracareze ofensiva…

- Fortele kurde din Siria au anuntat duminica ca se vor indeparta de "intreaga frontiera" cu Turcia, in virtutea unui acord ruso-turc pentru incetarea ofensivei Ankarei din nordul tarii, relateaza AFP potrivit Agerpres. Dupa lansarea pe 9 octombrie a acestei ofensive indreptate impotriva lor, fortele…

- Fortele kurde din Siria au anuntat duminica ca se vor indeparta de "intreaga frontiera" cu Turcia, in virtutea unui acord ruso-turc pentru incetarea ofensivei Ankarei din nordul tarii, relateaza AFP. Dupa lansarea pe 9 octombrie a acestei ofensive indreptate impotriva lor, fortele kurde…

- Organizația Forțele Democratice Siriene (SDF), o alianța de miliții kurde și arabe, susține ca Turcia și milițiile aliate au lansat joi o ampla ofensiva în nord-estul Siriei, în pofida unui acord de încetare a focului, informeaza site-ul de știri Ynet, citat de Mediafax.Potrivit…

- Confruntari armate violente aveau loc miercuri intre armata lui Bashar al-Assad si fortele kurde, pe de o parte, si rebeli sirieni proturci, de cealalta, in nordul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensiva, pe care presedintele american incearca sa o opreasca trimitandu-si in Turcia vicepresedintele Mike…

- Fortele regimului sirian s-au apropiat luni de frontiera cu Turcia, unde trupele Ankarei si aliati sirieni ale acestora duc in continuare lupte armate impotriva Unitatilor Protectiei Populatiei (YPG), o militie kurda, relateaza AFP.

- Fortele democrate siriene (SDF) conduse de kurzi au anuntat sambata ca 23 de combatanti ai militiei au fost ucisi vineri in urma ofensivei fortelor turce in nordul Siriei, iar alti 37 au fost raniti, relateaza Reuters. Bilantul total al mortilor in randul SDF a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput…

- Forțele militare turce, sprijinite de rebeli sirieni, continua, vineri, ofensiva impotriva milițiilor kurde din Siria, provocand moartea a sute de persoane și parasirea teritoriului sirian de alte cateva zeci de mii, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.In dimineața zilei…