Rusia si-a folosit dreptul de veto, marti, in Consiliul de Securitate al ONU, pentru a respinge un proiect american de rezolutie ce prevedea crearea unui mecanism de ancheta privind folosirea armelor chimice in Siria, dupa atacurile de sambata de la Douma, transmite AFP. Proiectul american de text - care a intrunit 12 voturi pentru, doua contra (Rusia si Bolivia) si o abtinere (China) - propunea crearea, pentru un an, a unui nou "mecanism de ancheta independent al Natiunilor Unite" (UNIMI) privind recurgerea la arme chimice in Siria. ONU nu mai dispune la ora actuala de niciun organism de ancheta…