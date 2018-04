Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- Dupa prezumtivul atac chimic soldat cu zeci de morți sambata, in localitatea Douma, ultimul bastion rebel la porțile Damascului, in Ghouta, SUA au amenințat cu represalii armate, scrie AFP. Iata mai jos ce dispozitiv militar ar putea fi folosit ca represalii impotriva regimului președintelui sirian…

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborâta si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora în razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus în Liban, informeaza miercuri Reuters. În comentarii difuzate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Franta, Marea Britanie si Statele Unite vor anunta, in urmatoarele zile, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Siria, informeaza site-ul EUObserver.com.

- Un presupus atac chimic contra orasului rebel Douma, in Siria, imputat regimului lui Bashar al-Assad, a determinat luni noi indemnuri la o actiune internationala, iar Statele Unite au avertizat ca nu exclud nicio optiune, cu cateva ore inaintea unei reuniuni la ONU, relateaza News.ro citand AFP. Donald…

- Armata Rusiei, care il sustine pe presedintele sirian Bashar al-Assad, a declarat ca doua avioane de razboi israeliene F-15 au bombardat baza aeriana siriana T-4, conform agentiei de stiri Interfax. Ministerul Apararii din Rusia a anuntat ca avioanele de razboi israeliene au condus atacurile…

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat premierul britanic TheresaMay, intr-o declaratie in Parlament. Ea a mai spus ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire…