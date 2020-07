Stiri pe aceeasi tema

- Doi militari sirieni au fost ucisi in atacuri aeriene, in provincia Suwayda, in sudul Siriei, atribuite Israelului, potrivit agentiei oficiale siriene de presa Sana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Una dintre pozitiile armatei siriene a fost vizata cu ”rachete ostile in apropiere de orasul Salkhad,…

- Cel putin cinci luptatori nesirieni si sprijiniti de Iran au fost ucisi duminica intr-o lovitura aeriana in estul Siriei, a raportat organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rahmane, "Israelul ar fi responsabil"…

- “La patru ani și jumatate dupa inceputul operațiunii militare rusești in Siria , Vladimir Putin incepe sa considere ca a trecut prea mult timp. Un articol publicat luna trecuta de un fost ambasador rus la Damasc scoate la lumina fisurile aparute de-a lungul timpului intre Moscova și Damasc. Semnat de…

- Noua combatati din cadrul unor factiuni loiale regimului sirian al lui Bashar al-Assad au fost ucisi in raiduri israeliene, luni seara, vizand regiunea Palmira, in centrul Siriei, a anuntat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP potrivit news.ro.Baterii antiaeriene…

- Uniunea Europeana a solicitat joi ''masuri adecvate'' impotriva celor vinovati de folosirea armelor chimice in Siria, dupa publicarea unui raport al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) foarte critic pentru regimul sirian, transmite France Presse. OIAC,…

- Doua avioane si un elicopter al Fortelor aeriene siriene au lansat bombe continand gaz sarin si clor asupra unei localitati din nordul Siriei in 2017, ”afectand” 100 de persoane, acuza Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), relateaza AFP, potrivit news.ro.Pentru prima oara,…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a acuzat miercuri in premiera armata regimului sirian al lui Bashar al-Assad de comiterea unor atacuri chimice in nordul tarii in 2017, relateaza AFP si Reuters. ‘IIT (echipa de identificare si investigatii a OIAC – n.r.) a ajuns la concluzia ca…

- Membri ai forțelor aeriene siriene pilotând avioane militare Sukhoi Su-22 și un elicopter au aruncat bombe conținând clorina și gaz sarin asupra unui sat din regiunea Hama din vestul țarii în luna martie din 2017, potrivit unui raport întocmit de o echipa de la autoritatea mondiala…