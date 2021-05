Siria: Washingtonul şi europenii condamnă alegerile prezidenţiale, ''nici libere, nici corecte'' Statele Unite si mai multe mari puteri europene au condamnat marti, in avans, alegerile prezidentiale din Siria, despre care spun ca nu vor fi "nici libere, nici corecte", noteaza AFP. "Indemnam comunitatea internationala sa respinga fara echivoc aceasta tentativa a regimului Al-Assad de a-si recastiga legitimitatea fara sa inceteze gravele incalcari ale drepturilor omului ori sa participe intr-un mod semnificativ la procesul politic facilitat de ONU cu scopul de a pune capat conflictului", au scris ministrii de externe american, german, britanic, francez si italian intr-o declaratie comuna. Prezidentialele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si mai multe mari puteri europene au condamnat marti, in avans, alegerile prezidentiale din Siria, despre care spun ca nu vor fi "nici libere, nici corecte", noteaza AFP. "Indemnam comunitatea internationala sa respinga fara echivoc aceasta tentativa a regimului Al-Assad de a-si…

- Conditia de baza pentru o relatie buna dintre UE si Moldova sunt alegerile libere, democratice, respectand toate standardele internationale. Declaratia a fost facuta de Siegfried Muresan, presedintele Delegatiei Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Moldova, in cadrul unei…

- Statele Unite ale Americii vor monitoriza cu atentie alegerile parlamentare anticipate, preconizate sa se desfasoare la 11 iulie in Republica Moldova, a declarat marti ambasadorul american la Chisinau, Dereck J. Hogan, mentionand ca Washingtonul se asteapta ca aceste alegeri sa se desfasoare corect…

- Statele Unite ale Americii vor monitoriza cu atentie alegerile parlamentare anticipate, preconizate sa se desfasoare la 11 iulie in Republica Moldova, a declarat marti ambasadorul american la Chisinau, Dereck J. Hogan, mentionand ca Washingtonul se asteapta ca aceste alegeri sa se desfasoare corect…

- Alegerile regionale si municipale din Venezuela vor avea loc la 21 noiembrie, a anuntat joi Consiliul National Electoral (CNE), in contextul in care puterea si opozitia si-au inmultit in ultimele zile declaratiile privind reluarea dialogului, blocat din august 2019, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un a atacat Statele Unite si Coreea de Sud intr-o declaratie publicata marti de cotidianul oficial Rodong Sinmun, in timp ce noii secretari americani ai apararii si afacerilor externe incepeau o vizita la Tokyo si Seul, noteaza AFP. Statele Unite si Coreea…

- Statele Unite si-au manifestat joi sprijinul fata de decizia europenilor de a retrage rezolutia impotriva Iranului pe care intentionau sa o depuna la Consiliul guvernatorilor al Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) si au declarat ca spera ca Teheranul va fi de acord acum sa dialogheze…

- ​Statele Unite au lovit în noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile pro-iraniene în Siria, prima operatiune militara a administratiei Biden decisa ca raspuns la atacurile recente împotriva intereselor occidentale din Irak, transmite AFP. Descriind aceasta…