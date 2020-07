Siria: Washingtonul denunţă alegeri legislative "trucate" Statele Unite au denuntat luni ca fiind "trucate" alegerile legislative organizate duminica in Siria, apreciind ca unicul lor scop a fost acela de a "conferi o legitimitate falsa" regimului presedintelui Bashar al-Assad, transmite AFP. Aceasta este a treia alegere parlamentara de la inceputul, in 2011, a conflictului soldat cu moartea a peste 380.000 de persoane si care a provocat exodul a milioane de sirieni, in timp ce puterea de la Damasc si sustinatorii sai se afla sub sanctiuni occidentale. "Bashar al-Assad incearca sa prezinte aceste alegeri dubioase ca pe un succes impotriva unui asa-numit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sirienii voteaza astazi componența noului parlament, intr-o tara distrusa de razboi si in plina criza economica, in care președintele Bashar al-Assad (foto) si-a consolidat puterea in cea mai mare parte...

- Sirienii au inceput sa voteze duminica pentru a-si alege parlamentarii, intr-o tara distrusa de razboi si in plina criza economica, unde regimul lui Bashar al-Assad si-a consolidat puterea asupra imensei majoritati a teritoriului, informeaza AFP si dpa. Aceasta este a treia serie de alegeri parlamentare…

- Regimul sirian de la Damasc al presedintelui Bashar al-Assad a denuntat miercuri drept "o noua forma de terorism" noile sanctiuni impuse la adresa sa de catre Statele Unite, informeaza AFP. Foto: (c) YOUSSEF BADAWI EPA Aceste sanctiuni, care au intrat in vigoare in aceeasi zi in cadrul "Legii Caesar",…

- Statele Unite au anuntat miercuri zeci de sanctiuni cu scopul de a opri „razboiul inutil si brutal” din Siria, in cadrul unei noi „legi Cesar”, cu speranta de a-i priva de resurse pe presedintele Bashar al-Assad si pe sustinatorii acestuia, relateaza AFP.

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminica ca Statele Unite vor fi "expulzate" din Irak si Siria, tari in care prezenta Iranului este semnificativa, informeaza AFP. Iranul si Statele Unite, care au o relatie extrem de tensionata, nu inceteaza sa se ameninte si sa se acuze…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminica ca Statele Unite vor fi "expulzate" din Irak si Siria, tari in care prezenta Iranului este semnificativa, informeaza AFP. Iranul si Statele Unite, care au o relatie extrem de tensionata, nu inceteaza sa se ameninte si sa se acuze reciproc.…

- “La patru ani și jumatate dupa inceputul operațiunii militare rusești in Siria , Vladimir Putin incepe sa considere ca a trecut prea mult timp. Un articol publicat luna trecuta de un fost ambasador rus la Damasc scoate la lumina fisurile aparute de-a lungul timpului intre Moscova și Damasc. Semnat de…

- Potrivit SOHR, raidurile aeriene au avut loc "in cursul noptii (de luni spre marti) cu avioane de vanatoare israeliene" si au vizat desertul in regiunea Mayadin si localitatile Al-Salihiyya si Al-Kawriyya. Baterii antiaeriene siriene au interceptat rachete israeliene, cu putin inainte de miezul…