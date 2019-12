Stiri pe aceeasi tema

- SUA au denuntat sambata veto-ul "rusinos" opus vineri in Consiliul de Securitate de catre Rusia si China unui proiect de rezolutie care propunea prelungirea cu un an a ajutorului umanitar transfrontalier al ONU pentru patru milioane de sirieni, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Aveti mainile…

- Rusia si China au prezentat in Consiliul de Securitate al ONU un proeict al unei rezolutii in vederea ”ajustarii sanctiunilor impuse Coreei de Nord”, cu conditia ca Phenianul sa se angajeze in acelasi timp intr-o ”denuclearizare” a peninsulei coreene, relateaza AFP.

- China a denuntat luni ''o mentalitate a Razboiului Rece'' in afirmatiile facute de secretarul de stat american, Mike Pompeo, care a avertizat vineri impotriva Beijingului si a Moscovei cu ocazia implinirii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, relateaza AFP.Intr-un discurs rostit…

- Seful serviciului de informatii BIS, Michal Koudelka, citat de agentia de presa CTK, a declarat parlamentului ca reteaua - implementata pentru a ataca tinte din Cehia cu ajutorul unor servere - a fost descoperita anul trecut si a fost "complet distrusa si decimata". El a sustinut ca gruparea anihilata…

- Reteaua de spionaj rusa ar fi fost infiintata cu scopul de a ataca tinte cehe si straine prin intermediul unor servere informatice.”Reteaua a fost complet distrusa si decimata”, a declarat in Parlament Michal Koudelka, directorul serviciilor cehe de informatii BIS, citat de agentia ceha…

- Luptele de la frontiera dintre Siria si Turcia para sa se fi diminuat, dar situatia poate degenera in orice moment, astfel ca s-a cerut o noua reuniune a Consiliului de Securitate. O prima reuniune joi, ceruta tot de tari europene la ONU, s-a soldat cu o divizare a Consiliului de Securitate si o…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca Rusia refuza sa ia in calcul posibilitatea unui conflict cu forțele Turciei in Siria. Precizarile au venit dupa ce liderii kurzilor au anunțat ca au ajuns la un acord cu regimul de la Damasc, cu ajutorul eforturilor de mediere…