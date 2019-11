Ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca Ankara ar putea lansa noi actiuni in nordul Siriei impotriva fortelor kurde, acuzand SUA si Rusia ca nu si-au respectat angajamentele, transmite AFP. "Au indeplinit in totalitate ceea ce este prevazut de acorduri? Nu, nu au facut-o, dar ar trebui sa o faca", a declarat seful diplomatiei de la Ankara, citat de agentia statala de presa Anadolu. Turcia a lansat pe 9 octombrie o ofensiva in nordul Siriei impotriva militiilor kurde YPG, pe care le considera a fi teroriste, dar care, sustinute de SUA, au luptat impotriva gruparii…