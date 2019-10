Siria: Turcia a eliberat 18 militari ai regimului capturaţi în nord-estul ţării Turcia a eliberat joi 18 soldati ai regimului sirian pe care fortele sale i-au capturat in nord-estul Siriei, a anuntat Ministerul turc al Apararii, relateaza AFP. "Optsprezece elemente ale regimului capturate (...) la sud-est de Ras al-Ain pe 29 octombrie au fost puse in libertate in urma unei coordonari cu autoritatile Federatiei Ruse", a anuntat ministerul turc pe Twitter. Ankara a anuntat in cursul zilei de joi discutii in curs cu Moscova pentru eliberarea celor 18 militari. Turcia a lansat pe 9 octombrie o ofensiva impotriva militiei kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG), pe care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

