Siria: Tiruri cu rachete israeliene în sudul ţării Elicoptere israeliene au tras cu rachete in sudul Siriei in noaptea de joi spre vineri, la cateva zile dupa alte raiduri atribuite statului evreu, informeaza AFP si Reuters, citand presa siriana. De la inceputul conflictului din Siria in 2011, Israelul a efectuat numeroase atacuri impotriva fortelor aflate la putere in Siria, dar tintele sale au fost si Iranul si Hezbollahul libanez. "Din spatiul aerian al Golanului ocupat, elicopterele inamice israeliene au atacat pozitii din regiunea de sud cu mai multe rachete", a informat agentia oficiala de stiri Sana, putin dupa miezul noptii. Agentia siriana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

