Siria sustine ca sistemele antibalistice au doborat cel putin zece rachete occidentale.

Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva desfasurata de Statele Unite, Marea Britanie si Franta impotriva regimului Bashar al-Assad a constat in trei atacuri asupra unor obiective utilizate pentru producerea si depozitarea armelor chimice, transmite Pentagonul.

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat, sambata, ca actiunea militara desfasurata de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei a fost legitima, tinand cont de utilizarea armelor chimice de regimul condus de Bashar al-Assad, relateaza site-ul postului CNN.

- Prima reacție a Rusiei in urma atacului asupra Siriei a venit din partea ambasadorului rus la Washington. Anatoli Antonov a avertizat ca loviturile vor avea consecințe. Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe ținte guvernamentale…

- SUA, Marea Britanie si Franta au lansat, în aceasta dimineata, un atac cu rachete de croaziera în Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic de saptamâna trecuta.

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…

- SUA sustin ca „toate optiunile sunt pe masa” ca raspuns la atacul cu arme chimice din Siria, in timp ce liderii tarilor din vest inca delibereaza privind un eventual raspuns militar, scrie BBC. Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca nu a fost luata inca o decizie finala privind…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…