- Razboi in Israel. Ziua 6. Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns in Israel, pentru a-și arata solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni extinderea razboiului in Orientul Mijlociu. In timp ce Israelul continua sa loveasca ținte in

- Israelul nu se comporta "ca un stat" in Fasia Gaza, unde armata israeliana a lansat noi raiduri miercuri drept riposta la atacul sangeros al Hamas, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Israelul nu trebuie sa uite ca, daca se comporta ca o…

- Armata israeliana a anunțat ca a raspuns cu foc de artilerie la lansarile de rachete din teritoriul libanez, a declarat purtatorul de cuvant Daniel Hagari pe platforma de socializare X.Jurnalistul libanez, Ali Hashem, a oferit detalii cu privire la atacurile venite din Liban dar și amanunte cu privire…

- Gruparea militanta islamista Hamas a revendicat responsabilitatea pentru atacuri cu rachete lansate spre Israel din Gaza sambata dimineața devreme (7 octombrie), in timp ce sirenele au sunat in tot Israelul, inclusiv in Ierusalim. Exploziile au putut fi auzite in orașele din jurul Tel Avivului și in…

- Ucraina a atacat masiv, in timpul nopții, principalul port din Crimeea, Sevastopol. Șantierul naval al flotei ruse din Marea Neagra a fost lovit cu rachete. Guvernatorul rus al Crimeei a anunțat ca a fost lovita și o uzina in care se construiesc și se repara nave militare. 24 de oameni ar fi fost raniți.

- Un atac cu rachete asupra unui santier naval din orasul Sevastopol din Crimeea, miercuri dimineata devreme, a ranit 24 de persoane, potrivit guvernatorului sustinut de Rusia, Mihail Razvozhaev, transmite CNN, informeaza News.ro."Sevastopolul a fost atacat de inamicii nostri ... Informatiile preliminare…

- Mai multe explozii puternice au avut loc in aceasta noapte chiar langa frontiera cu Moldova și Romania, dupa ce a fost bombardata din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene.

