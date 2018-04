Stiri pe aceeasi tema

- Armata siriana a anuntat ca mai multe baze militare din provincia Hama si din apropiere de Alep au fost lovite duminica seara de rachete, dar nu a precizat sursa atacului, informeaza Reuters. Televiziunea de stat de la Damasc anuntase cu putin timp inainte ca in Hama s-au auzit mai multe explozii, iar…

- Apararea antiaeriana siriana a doborat luni noaptea mai multe rachete ce au vizat baza aeriana Shayrat din provincia Homs, sustine televiziunea de stat de la Damasc, fara a preciza cine ar fi lansat atacul, insa SUA au comunicat ca nu desfasoara activitati militare in respectiva zona, informeaza site-ul…

- Oficiali ai Pentagonului au oferit detalii cu privire la atacul coordonat de SUA, Marea Britanie si Franta asupra Siriei, cele mai multe rachete, 76, fiind lansate catre un centru de cerectare si dezvoltare pentru armele chimice situat in apropiere de Damasc. De asemenea, au precizat ca fortele siriene…

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc, anunța mediafax.ro

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate in urma cu cateva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina regimul de la Damasc.

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.