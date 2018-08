Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va desfasura politie militara la frontiera din Platoul Golan dintre Siria si Israel si va ridica opt posturi de observatie, a relatat joi agentia de presa Interfax, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters, scrie Agerpres. "Cu scopul de a preveni posibile provocari impotriva…

- Emisarul ONU privind Siria, Staffan de Mistura, are intentia de a organiza la inceputul lui septembrie la Geneva o reuniune cu Rusia, Iran si Turcia privind formarea unui comitet constitutional insarcinat cu dotarea Siriei cu o noua constitutie, a anuntat marti ONU. Potrivit unui comunicat, Staffan…

- Rebelii din sudul Siriei au incheiat un acord cu Rusia, aliata a Damascului, pentru o predare negociata intr-o zona sensibila care se invecineaza cu partea Platoului Golan anexata de catre Israel

- Bombardamentele asupra sectoarelor aflate in continuare sub controlul rebelilor in sudul Siriei au fost reluate miercuri seara dupa anuntul insurgentilor referitor la esecul negocierilor cu Rusia, aliata a regimului, care incearca sa ii convinga sa depuna armele, relateaza AFP. Potrivit…

- Avioane de razboi ale coaliției conduse de americani au lansat noi atacuri in Siria. Au fost lovite poziții pe care forțele regimului le dețin in estul țarii și, potrivit agenției oficiale de la Damasc, mai multe persoane au fost ucise.

- Armata israeliana a comunicat ca Iranul a lansat 20 de rachete catre pozitii ale armatei israeliene din Inaltimile Golan, in apropierea granitei cu Siria. Astfel, Israelul a raspuns lansand atacuri asupra fortelor iraniene din Siria, scrie The Guardian. Este pentru prima data cand Iranul ataca direct…

- Puternice explozii au fost auzite joi dimineata in capitala Siriei, in timp ce avioane survolau masiv spatiul aerian, a facut cunoscut un corespondent al agentiei France Presse aflat la Damasc, preluat de Agerpres. La randul sau, agentia oficiala Sana a transmis ca, in cursul noptii de miercuri spre…