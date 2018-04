Siria: Suspiciuni privind un atac chimic la Douma, cazuri de sufocare (echipe de salvare)

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si un grupul de rebeli sirieni Jaich al-Islam au ajuns la un acord final duminica pentru a evacua orasul Douma, ultimul bastion rebel in Ghouta orientala, a anuntat duminica Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Conform acestui acord, luptatorii din Jaish al-Islam, factiunea rebela…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un…

- Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum doua saptamani, reprezinta cea mai dura campanie a unui razboi care dureaza de opt ani si in care au murit sute de oameni din cauza bombardamentelor. Imaginile transmise in direct de televiziunea de stat siriana…

- Aproape 20 de cazuri de sufocare au fost raportate luni seara dupa bombardamentul regimului sirian asupra enclavei rebele Ghouta de Est, la portile Damascului, vizata de o ofensiva sangeroasa, a indicat o organizatie nonguvernamentala citata de AFP. "Optsprezece cazuri de sufocare si de dificultati…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti.Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…