- Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 11.200 si creste de la o ora la alta. Peste 50.000 de oameni au fost salvati in Turcia pana acum. Siria a activat azi Mecanismul de protectie civila al UE.

- Tot mai multe scene sfașietoare se petrec pe strazile Turciei ce sunt in ruine dupa cutremurele de luni. Odinioara, o casa fericita pentru zeci de familii din provincia Hatay, la granița Turciei, strada numarul 21 este acum plina de moloz și oameni care incearca sa se confrunte cu urmarile lasate de…

- Ahmet Eyup Turkaslan, 28 de ani, al doilea portar al Malatyei, a fost gasit astazi fara suflare. Blocul in care locuia s-a prabușit luni dimineața, in timpul primului cutremur mare care a lovit sud-estul Turciei. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc luni in sudul Turciei, provincia Gaziantep.…

- Uniunea Europeana a mobilizate de urgența zece echipe de cautare și salvare a victimelor in urma celor doua mari cutremure care au lovit Turcia in mai puțin de 12 ore și care au afectat și Siria. Zece țari, printre care și Romania au trimis salvatori in zonele lovite de seisme.

- Un nou cutremur violent in Turcia, magnitudinea este de 7.5 grade pe Richter, seismul a durat 100 de secunde, spune un seismolog care avertizeaza ca vor urma mii de replici Un seismolog a avertizat ca Turcia si Siria se pot astepta la mii de replici in urmatoarele saptamani sau luni, potrivit SkyNews.…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) și a fost urmat de 78 de replici. Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Siria si in Cipru. Potrivit…

- Incepand din noiembrie 2023, cetațenii statelor extra-comunitare ce nu aveau nevoie de viza pentru a intra in UE vor trebui sa aplice pentru ETIAS (European Travel Information and Authorization System) – și sa plateasca. Incepand cu 2023, Comisia Europeana va lansa un sistem electronic de autorizare…