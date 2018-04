Stiri pe aceeasi tema

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a susținut ca este „foarte probabil” ca Rusia sa se afle in spatele incercarii de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal, un alt oficial britanic lanseaza acuzații extrem de grave. Ministrul de Externe al Regatului, Boris Johnson, considera ca președintele…

- Conflictul dintre SUA și Rusia a izbucnit din nou. Administratia Donald Trump a anuntat, joi, noi sanctiuni impotriva Rusiei. Motivul deciziei ar fi reprezentat de unele atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite.

- Rusia a testat 210 tipuri de arme in Siria, susține Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, intr-un nou film despre președintele Rusiei, cu titlul sugestiv "Putin", conform unui reportaj al agenției de știri TASS

- Administratia Donald Trump a comunicat, joi seara, ca nu este surprinsa de amenintarile presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a declarat ca armata rusa poate ataca nuclear Statele Unite, Washingtonul recomandandu-le cetatenilor americani sa fie linistiti. - continua -

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme nucleare, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA în domeniul nuclear în care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de…