Rusia si China s-au opus marti prin veto in Consiliul de Securitate al ONU unei prelungiri cu un an si prin doua puncte de intrare in Siria a ajutorului umanitar transfrontalier acordat populatiei din aceasta tara, au anuntat diplomati, relateaza AFP.



In cursul negocierilor, Rusia a cerut o prelungire a dispozitivului umanitar cu numai sase luni si sa fie pastrat un singur punct de intrare in Siria fata de doua, in prezent, potrivit unor surse diplomatice.



Ceilalti 13 membri ai Consiliului de Securitate au votat in favoarea textului germano-belgian care prevede prelungirea…