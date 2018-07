Siria: Reluarea bombardamentelor în sudul ţării după eşecul negocierilor Bombardamentele asupra sectoarelor aflate in continuare sub controlul rebelilor in sudul Siriei au fost reluate miercuri seara dupa anuntul insurgentilor referitor la esecul negocierilor cu Rusia, aliata a regimului, care incearca sa ii convinga sa depuna armele, relateaza AFP.



Potrivit unei surse din randul opozitiei apropiata discutiilor, delegatia rusa i-a avertizat marti pe rebeli ca miercuri va fi "ultima zi" pentru negocieri si ca vor trebui sa dea un "raspuns final".



Fortele regimului au lansat la 19 iunie o ofensiva pentru a elibera teritoriile controlate de insurgenti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

