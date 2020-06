Stiri pe aceeasi tema

- SUA au anuntat miercuri "lansarea unei campanii de presiune economica si politica" impotriva puterii siriene, sanctionand 39 de persoane si entitati, printre care presedintele Bashar al-Assad si sotia lui, in cadrul unei noi "Legi Caesar" (Caesar Act), informeaza AFP potrivit Agerpres. "Incepand…

- Rifaat al-Assad, unchiul presedintelui sirian Bashar al-Assad, a fost condamnat miercuri la Paris la patru ani de inchisoare pentru construirea frauduloasa in Franta a unui vast imperiu imobiliar estimat la 90 de milioane de euro, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Tribunalul a dispus de…

- Uniunea Europeana a prelungit sanctiunile impotriva regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru inca un an, considerand ca opresiunea violenta a societatii civile continua in aceasta tara, a anuntat joi Consiliul European, informeaza dpa. In total 273 de persoane fizice si 70…

- “La patru ani și jumatate dupa inceputul operațiunii militare rusești in Siria , Vladimir Putin incepe sa considere ca a trecut prea mult timp. Un articol publicat luna trecuta de un fost ambasador rus la Damasc scoate la lumina fisurile aparute de-a lungul timpului intre Moscova și Damasc. Semnat de…

- Potrivit SOHR, raidurile aeriene au avut loc "in cursul noptii (de luni spre marti) cu avioane de vanatoare israeliene" si au vizat desertul in regiunea Mayadin si localitatile Al-Salihiyya si Al-Kawriyya. Baterii antiaeriene siriene au interceptat rachete israeliene, cu putin inainte de miezul…

- Uniunea Europeana a solicitat joi ''masuri adecvate'' impotriva celor vinovati de folosirea armelor chimice in Siria, dupa publicarea unui raport al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) foarte critic pentru regimul sirian, transmite France Presse, citata de Agerpres. OIAC, ce are…

- Fostul vicepresedinte sirian Abdel Halim Khaddam, care a devenit un reprentant al opozitiei fata de regimul lui Bashar al-Assad in exil, a murit marti in Franta, au declarat apropiati de-ai sai pentru Reuters.

- Ministrul rus al apararii a intreprins o vizita la Damasc unde a avut o intrevedere cu presedintele sirian Bashar al-Assad, cu care a discutat despre mentinerea armistitiului si reinstalarea pacii in Siria, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, informeaza dpa si Xinhua, citate de Agerpres. Rusia…